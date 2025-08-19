تتويج الفائزين في سباقات موسم الطائف للهجن

هاني البشر (الرياض)

توَّج اليوم المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي ورجل الأعمال عبدالله بن ماجد الماجد الفائزين في أشواط كأس التحدي – بكار، لفئات (الحقايق، اللقايا، الجذاع، الثنايا)، ضمن تسعيرة رجل الأعمال عبدالله الماجد في سباقات موسم الطائف‬⁩ 2025، التي تختتم منافساتها غدا الأربعاء على ميدان الطائف للهجن.

وحققت المطية”أسيل” لمالكها عبدالله علي الرزق العجمي كأس التحدي -حقايق بكار، والمطية “انتباه” لمالكها رفيع سميحان الشمري كأس التحدي – لقايا بكار – و المطية “مزون ” لمالكها علي صبيح المري كأس التحدي – جذاع بكار ، فيما فازت المطية ” متعبة ” لمالكها عبدالرحمن سلمان المغيري بكأس التحدي -ثنايا بكار .

وانطلقت سباقات موسم الطائف في الـ13 من يوليو الماضي حيث شهدت إقامة 3 مراحل على مدى 29 يوما، بمجموع جوائز تتجاوز 7،500.000 ريال توزعت على 667 شوطا، شارك من خلالها أكثر من 21629 مطية ومشاركة 8 دول.

وتعد سباقات موسم الطائف ثاني بطولات الاتحاد السعودي للهجن ضمن الموسم الجاري؛ حيث يستعد الاتحاد لتنظيم مهرجان ولي العهد بنسخته السابعة الشهر المقبل في الطائف.