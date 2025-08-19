انطلاقاً من دورها الريادي عالمياً. «هيئة الدواء»: تطوير حلول تقنية لمواجهة تحديات سلامة الغذاء

البلاد (الرياض)

تستضيف الهيئة العامة للغذاء والدواء، فعالية هاكاثون”نبتكر لسلامة الأغذية” (Hack for Safer Plate)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9 – 10 سبتمبر المقبل، في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

تأتي هذه الفعالية استكمالًا لمساعي “الغذاء والدواء” في تمكين الابتكار وبناء حلول، تسهم في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية، وانطلاقًا من دورها الريادي عالميًا في هذا المجال.

ويهدف الحدث إلى تطوير حلول تقنية متقدمة لمواجهة أبرز التحديات المرتبطة بسلامة الغذاء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (NENA)، عبر ثلاثة محاور رئيسية؛ تشمل، تتبع سلسلة الإمداد الغذائي، والتحذير المبكر، وسرعة الاستجابة لرصد المخاطر، والحد من الفاقد والمهدر من الغذاء.

وسيحظى المشاركون بفرصة الفوز بجوائز والانضمام إلى برنامج احتضان متخصص يمتد لستة أشهر لدعم المشاريع الفائزة وتطويرها، مع إتاحة عرض أفكارهم أمام المجتمع العلمي العالمي، ضمن منتدى العلوم والابتكار التابع لـ”الفاو”، المقرر عقده في العاصمة الإيطالية روما خلال أكتوبر المقبل.

ويُعد الهاكاثون منصة تفاعلية تجمع المبتكرين والباحثين في مجال سلامة الغذاء، وتتيح تبادل المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي، كما يجسد جانبًا من التعاون المستمر بين “الغذاء والدواء” و”الفاو” في توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز سلامة الغذاء ودعم الحلول الابتكارية، التي ترتقي بالممارسات الغذائية محليًا وإقليميًا.