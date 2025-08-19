الرئيسية
النصر يعبر الاتحاد ويتأهل لنهائي السوبر السعودي
الرياضة

النصر يعبر الاتحاد ويتأهل لنهائي السوبر السعودي

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1447 هـ      19 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة (محمود العوضي)

تصوير ( عبدالله الفهيدي)

خطف فريق النصر بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السوبر السعودي،بعد تغلبه على حساب نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء في هونج كونج في نصف نهائي الأول للبطولة.

تقدم النصر عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 10 قبل أن يخرج اللاعب مطرودًا بالبطاقة الحمراء؛ بداعي العنف ضد حارس الاتحاد في الدقيقة 25.

ورد ستيفين بيرغوين سريعًا بالتعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، وبهدف بصبغة برتغالية، عاد النصر للتقدم بهدف لجواو فيليكس في أول ظهور رسمي له مع الفريق؛ اثر تمريرة من مواطنه المخضرم كريستيانو رونالدو مع الدقيقة 61.

وألغى خكم المباراة هدفًا ثالثًا للنصر جاء عن طريق جواو فيليكس أيضًا.

بهذا الفوز يتأهل النصر إلى المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي المقرر لها السبت المقبل، منتظرًا الفائز من لقاء الأهلي والقادسية الذي يقام في نفس الموعد غدًا.

 

 

 

 

 

