التطبيق يتمتع بخصائص متقدمة وتجربة سهلة.. «الطرق» تدعو للاستفادة من مزايا 938 لإبداء الملاحظات

البلاد (جدة)

دعت الهيئة العامة للطرق مستخدمي الطرق إلى تحميل تطبيق (938) المخصص للهواتف الذكية، والاستفادة من مزاياه التفاعلية في رفع الملاحظات والاستفسارات، بما يسرّع معالجة الملاحظات، ويعزز تطوير خدمات الطرق، ويضمن راحة وسلامة مستخدميها.

وأوضحت الهيئة أن التطبيق يتمتع بخصائص متقدمة وتجربة سهلة الاستخدام، حيث يتيح للمستخدمين رفع الملاحظات بسهولة عبر نماذج جاهزة ونصوص مُعدة مسبقًا، مع إمكانية تحديد الموقع بدقة على الخريطة، ومتابعة حالة الملاحظة بشكل فوري، إضافة إلى توفير تفاصيل واضحة وتوثيق كامل في سجل الملاحظات السابق. كما يتيح التطبيق الاستفادة من خريطة تفاعلية توضّح المعالم والمرافق المحيطة، إلى جانب شاشة إحصاءات محدثة تعكس آخر المستجدات.

وأكدت الهيئة أن فريقًا متخصصًا يعمل على مدار الساعة؛ لتلقي المقترحات المتعلقة بشبكة الطرق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها بكفاءة عالية، مشيرة إلى التزامها بتعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين عبر قنوات متعددة، تشمل مركز الاتصال (938)، وتطبيق (938) للأجهزة الذكية، والبريد الإلكتروني (938@rga.gov.sa)، إضافة إلى حسابها الرسمي (@938) على منصة X.

وتعمل هيئة الطرق على تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية للارتقاء بقطاع الطرق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، عبر الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات المرورية إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية الشبكة بعوامل السلامة المرورية؛ وفق تصنيف (IRAP)، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.