الاتحاد العربي للجولف يؤكد دعمه لبطولة الأردن المفتوحة كإحدى المحطات البارزة لسلسلة الجولف العربية

محمد الجليحي (الرياض)

تشهد مدينة العقبة في جنوب الأردن استعدادات لانطلاق النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، التي يستضيفها نادي أيلة للجولف خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل، بمشاركة واسعة من نخبة لاعبي الجولف العرب والدوليين، وبإشراف مباشر من الاتحاد العربي للجولف.

وتكتسب البطولة هذا العام أهمية خاصة كونها إحدى محطات سلسلة الجولف العربية (AGS)، المعتمدة من الاتحاد العربي للجولف، والتي تمنح اللاعبين العرب نقاطاً تصنيفية رسمية ضمن نظام الترتيب العربي الجديد، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتأهل إلى المنافسات الاحترافية على المستوى الدولي.

وأكد الاتحاد العربي للجولف ، الذي يواصل أداء دور محوري في تطوير اللعبة عربياً، أن دعمه لهذه البطولة يعكس التزامه بتوسيع قاعدة ممارسة الجولف في الوطن العربي، وتعزيز مشاركة المنتخبات العربية في البطولات الإقليمية والعالمية، من خلال توفير بيئة تنافسية عالية المستوى وفرص احتكاك قوية بين اللاعبين المحترفين والهواة من مختلف الدول.

وتمثل البطولة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الاتحاد العربي والاتحادات الوطنية، من خلال العمل على رفع جاهزية اللاعبين العرب، وتنظيم بطولات نوعية تسهم في تطوير المواهب الناشئة، وتدعم حضور الدول العربية على الساحة الدولية.

وانطلقت سلسلة الجولف العربية هذا العام ببداية قوية مع بطولة قطر المفتوحة في فبراير، تلتها بطولة الأرز للجولف التي نظمها الاتحاد اللبناني للجولف بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي. ثم انتقلت السلسلة إلى القاهرة لاستضافة بطولة العرب للناشئين والسيدات، والتي شهدت إقامة أول حدث ضمن سلسلة الجولف العربية إلى جانب إطلاق التصنيف العربي للسيدات وفئات الناشئين.

ويستمر التقويم مع البطولة المفتوحة في الأردن، تليها جولة النخبة المغربية في مدينة طنجة. وفي أكتوبر، ستستضيف مملكة البحرين بطولة البحرين المفتوحة للهواة، يليها في مصر كل من بطولة السيدات والناشئين للهواة وبطولة الرجال للهواة.

كما ستستضيف المملكة العربية السعودية لاحقًا بطولة العرب للرجال وكبار السن إلى جانب البطولة السعودية المفتوحة للهواة في جدة، قبل أن تُختتم المنافسات ببطولة كأس الإمارات وبطولة تونس المفتوحة (قيد التأكيد).

وتقام بطولة الأردن المفتوحة بالشراكة بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونادي أيلة، وبدعم من اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني للجولف، الذي وجّه دعوات إلى عدد من الاتحادات العربية والدولية للمشاركة، وفي مقدمتها الاتحاد العربي للجولف.

وشهدت التحضيرات للبطولة تكثيفاً لجهود اللجان المنظمة، حيث يجري تجهيز ملعب أيلة وفق أعلى المواصفات العالمية، إلى جانب إعداد برامج استقبال وضيافة متكاملة، وحملات ترويجية محلية ودولية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة. كما سيتم تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية للمنتخب الأردني لرفع جاهزيته الفنية والنفسية قبل انطلاق المنافسات.

وتُعد بطولة الأردن المفتوحة للجولف من أقدم وأهم البطولات في الشرق الأوسط، لما لها من تأثير مباشر على التصنيف العالمي للهواة، إضافة إلى دورها في الترويج للأردن، ولا سيما مدينة العقبة، كوجهة رياضية وسياحية متكاملة.

وتمثل البطولة جسراً للتواصل الرياضي والثقافي بين الدول العربية، وخطوة متقدمة نحو ترسيخ مكانة الجولف العربي على الخريطة العالمية.