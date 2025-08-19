أكد أنه قادر على وقف حرب أوكرانيا.. ترمب يسعى لجمع بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة

البلاد (واشنطن)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، أنه عازم على وضع حد للأزمة الأوكرانية، مشددًا على أنه يمتلك الخبرة والقدرة؛ لتحقيق ما عجز عنه الآخرون.

وقال ترمب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تكن لتندلع أصلاً لو كان رئيسًا في ذلك الوقت، واصفًا بعض المسؤولين الذين تعاملوا مع النزاعات الدولية سابقًا بأنهم “أشخاص أغبياء يفتقرون إلى الفهم والحس السليم”- على حد تعبيره.

وأضاف ترمب، أنه- رغم انتقادات خصومه- ماضٍ في جهوده لإنهاء الصراع، معتبرًا أن يوم أمس في البيت الأبيض، الذي شهد حضورًا لافتًا لقادة أوروبيين إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد يمثل خطوة مهمة على طريق السلام.

وبحسب موقع “أكسيوس”، يعمل ترمب على ترتيب لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني زيلينسكي، إيمانًا منه بأن هذه المواجهة وجهاً لوجه يمكن أن تمهد الطريق لاتفاق سلام شامل. ونقل الموقع عن أحد مستشاري ترامب قوله:” الهدف قصير المدى هو جمع الطرفين في غرفة واحدة، فما عدا ذلك ما هو إلا تمهيد لتلك اللحظة”.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن وضعت خطة ثلاثية الخطوات، تبدأ بتفاهمات أولية على مستوى القيادتين الأميركية والروسية، يليها اجتماع بين ترامب وزيلينسكي، على أن تتوّج هذه الجهود بلقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي بمشاركة الولايات المتحدة كوسيط رئيسي.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس: إنه مستعد للعمل على إنهاء الحرب مع روسيا، وذلك قبيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن، فيما بدا أنه تراجع عن لجهته الصارمة قبل ذلك والتي طالب فيها بسلام لا تتخلى فيه أوكرانيا عن أراضيها. وكتب زيلينسكي على منصة إكس يقول بعد لقائه المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج في واشنطن:” لا يمكن إجبار روسيا على السلام إلا بالقوة، والرئيس ترمب يتمتع بهذه القوة”.

في المقابل، حذرت تقديرات استخباراتية أمريكية من أن الميدان العسكري في أوكرانيا لا يزال غامض النتائج؛ إذ خلصت بعض التقارير إلى أن الجيش الروسي قد يتمكن من فرض سيطرة كاملة على إقليم دونباس بحلول أكتوبر المقبل، فيما استبعدت تقديرات أخرى أن تكون النتائج محسومة في المدى القريب، مؤكدة أن العمليات ستظل معقدة ومرهقة للطرفين. كما أشار بعض المساعدين المقربين من ترامب إلى أن الضمانات الأمنية التي قد تقدمها واشنطن لكييف، لا تزال غير واضحة المعالم، خصوصًا فيما يتعلق باحتمالية نشر قوات أمريكية في الأراضي الأوكرانية، وهو موضوع قال مستشارون: إن من المبكر الحسم فيه.