أكثر من 234 ألف مشارك في الرياضة المجتمعية بالنصف الأول من عام 2025م

هاني البشر (الرياض)

شهدت الرياضة المجتمعية في المملكة العربية السعودية زيادة في معدلات المشاركة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تجاوز عدد المشاركين في الفعاليات والبرامج المختلفة 234 ألف شخص، توزّعوا على أكثر من 62 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

وخلال هذه الفترة، جرى تنظيم 314 فعالية وبرنامجًا رياضيًا متنوعًا، شارك في تنفيذها 70 ناديًا رياضيًا، من بينها أكثر من 200 فعالية أُدرجت ضمن خطط الأندية الاستراتيجية لتعزيز الحضور الرياضي في المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات على تبني أنماط حياة نشطة.

وتصدّرت فعاليات وسباقات الجري قائمة الأنشطة من حيث الإقبال، بمشاركة تجاوزت 90 ألف شخص، كان من أبرزها “ماراثون الرياض” الذي جذب أكثر من 40 ألف مشارك، ليواصل مكانته كإحدى أكبر الفعاليات الرياضية في المملكة.

وشملت المشاركة جميع مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركين بنحو 67 ألف شخص، فيما امتدت الفعاليات إلى مختلف المناطق، بما يعكس شمولية البرامج وسعيها للوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع.

كما تنوعت الأنشطة المقدمة لتشمل أكثر من 25 رياضة مختلفة، منها: الجري، وكرة القدم، والسباحة، والسهام؛ لتلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية وتتيح خيارات متعددة لممارسة الرياضة كجزء من أسلوب حياة صحي.

وتواصل وزارة الرياضة تنفيذ خططها للتوسع في الفعاليات والأنشطة خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز الشراكة مع الأندية والجهات ذات العلاقة، بهدف رفع معدلات الممارسة الرياضية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع صحي ونشط.