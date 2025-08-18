نادي جولف كريست يستضيف بطولة أرامكو هيوستن ضمن سلسلة PIF العالمية

محمد الجليحي (الرياض)

يستضيف نادي جولف كريست في مدينة بيرلاند بولاية تكساس بطولة أرامكو هيوستن ضمن سلسلة PIF العالمية، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر، بمشاركةنخبة لاعبات الجولف العالميات على أحد أبرز الملاعب جنوب وسط هيوستن.

واختارت جولف السعودية مدينة هيوستن لتكون المحطة قبل الأخيرة في روزنامة سلسلة PIF العالمية لهذا الموسم، في خطوة استراتيجية تنسجم مع رؤيتها لتعزيز حضورها في واحدة من أكثر مجتمعات الجولف حيوية وتنوعاً بالولايات المتحدة. وتمثل هيوستن، بإرثها الرياضي الغني وسوقها المتنامي وروابطها العميقة مع السعودية، وجهة مثالية لإبراز التزام جولف السعودية بنشر اللعبة عالمياً.

ويعكس هذا التوجه انسجام جولف السعودية مع استراتيجيتها الأوسع لجذب الاستثمارات المستقبلية عبر مبادرات رائدة مثل جلسات Elevated Green لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) التي تجمع قادة الفكر وكبار المسؤولين. ويعزز اختيار نادي جولف كريست بما يقدمه من مرافق عالمية وبيئة مرحبة مكانته كمسرح مثالي للتواصل مع جماهير جديدة، وتوسيع الروابط الدولية، وإبراز قيم الابتكار والشمولية والتميز الرياضي التي تقوم عليها رسالة جولف السعودية.

وتمثل البطولة المحطة قبل الأخيرة في سلسلة PIF العالمية، وهي المبادرة التي أُطلقت مؤخرًا على الجولة الأوروبية للسيدات (LET) بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تسريع نمو جولف السيدات عالميًا عبر تنظيم بطولات بمعايير عالمية، وتوسيع فرص المشاركة، وإبراز أبرز المواهب في الأسواق الدولية.

وتُقام البطولة للمرة الأولى في ولاية تكساس، بعد أن شهدت المحطة الأمريكية السابقة إقامة بطولة Aramco Team Series بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة في تامبا – فلوريدا.

وقال رينيه رانجيل، المدير العام لنادي جولف كريست: “تمثل استضافة بطولة أرامكو هيوستن لحظة تاريخية للنادي حيث صمم ملعبنا ليتحدى قدرات نخبةاللاعبين، ونحن متحمسون لرؤيته يتصدر الأجندة الدولية. كما يعزز الانضمام إلى سلسلة PIF العالمية مكانة جولف كريست بين نخبة الملاعب العالمية، ونحن ملتزمون بتقديم تجربة بطولة تليق بهذا المستوى الرفيع.”

من جانبها، أكدت رانيا بيلطاجي، رئيسة الشراكات العالمية في أرامكو: “لأرامكو علاقة عريقة مع مدينة هيوستن تمتد لأكثر من 50 عاماً من خلال مراكز البحث والتطوير والشراكات الابتكارية والمبادرات المجتمعية، ويسعدنا اليوم أن نضيف إلى هذه المسيرة من خلال بطولة أرامكو هيوستن، دعماً لنمو جولف السيدات وإلهام الجيل القادم من اللاعبات.”

وتجسد البطولة التزام جولف السعودية بفتح آفاق جديدة أمام أفضل لاعبات العالم وتعزيز منظومة اللعبة على المستوى الدولي. فبعد النجاحات اللافتة في السعودية وكوريا وإنجلترا، يواصل الاتحاد السعودي للجولف جهوده ليس فقط عبر توفير فرص تنافسية بمعايير عالمية، بل أيضاً من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة تفاعلية تستهدف مختلف الفئات العمرية والمستويات، بما يعزز حضور اللعبة ويبرز المملكة كوجهة رائدة للجولف والسياحة والاستثمار.

وتضم قائمة المشاركات نخبة من سفراء جولف السعودية، تتقدمهن المصنفة الثامنة عشرة عالمياً سيلين بوتييه، إلى جانب الهولندية آن فان دام، والإسبانية كارلوتا سيغاندا، بالإضافة إلى نجمة الجماهير الأمريكية دانييل كانغ.