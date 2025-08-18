مدرب القادسية: نحترم الأهلي ولا نهابه.. وكنا الأحق بالنهائي بعد انسحاب الهلال

عائشه الشهري (هونج كونج)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
أكد مدرب القادسية جونزاليس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي، أن فريقه كان يستحق التأهل المباشر للنهائي بعد انسحاب الهلال وقال:” السوبر بطولة مهمة بالنسبة لنا، وصلنا لهذه البطولة بعد تقديم عمل كبير في الموسم الماضي، وهذا يعطينا دافعًا للمواصلة بذات القوة، ونعرف مستوى المنافس في المواجهة، نحترمه لكننا لا نخافه.
وأضاف جونزاليس: إن البطولة تضم أفضل 4 أندية في الموسم الماضي، وينقصها تواجد الهلال الذي لم يشارك، معربًا عن سعادته بالمشاركة في البطولة.
وعن مواجهة الأهلي بدلًا من الهلال، قال مدرب القادسية: إنه لا يوجد اختلاف، سواء على مستوى الإعداد أو تجهيز اللاعبين، لافتًا إلى أن فريقه يضم العديد من النجوم العالميين القادرين على تحقيق الفوز.
وبسؤاله عن أهداف القادسية في الموسم الجديد بعد الصفقات الكبيرة، التي أبرمها الفريق هذا الصيف، قال: الأمر لا يتعلق بالإنفاق، هناك أندية تنفق أعلى بكثير منا، لو كان الأمر فقط بالإنفاق هناك فرق ستكون أعلى في الترتيب الموسم الماضي، السر في الفريق ولدينا 25 لاعبًا من ذوي القيمة العالية”.
