مدرب الاتحاد: لن أخبركم كيف سأوقف رونالدو.. لكن سنفوز

عائشة الشهري (هونج كونج)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

أشاد المدرب الفرنسي لوران بلان بقائد النصر كريستيانو رونالدو في سؤال حول ماذا أعد لإيقافه بقوله: هو لاعب رائع والنصر لديه لاعبون رائعون، علينا الدفاع بشكل جيد والتسجيل لننتصر.” ولو كنت أملك الحل لإيقاف رونالدو لن أخبركم”.

وأضاف:”أنا أعرف النصر وأعرف رونالدو ، وأنا هنا من أجل العودة بكأس السوبر إلى جدة”.

من جانبه، امتدح قائد فريق الاتحاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو خلال حديثه؛ حيث وصفه بالرائع، لكنه استدرك، وقال: نعم هو نجم كبير ورائع، لكن من سيفوز غدًا هو الأفضل في إشارة لنفسه.

‏