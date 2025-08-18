ماتياس: حضرنا للفوز باللقب.. وميندي قائد باختيار اللاعبين

عائشه الشهري (هونج كونج)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

أكد ماتياس يايسله مدرب فريق الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته للعمل في السعودية، مشيرًا إلى أن الدوري يتطور بشكل سريع؛ نظرًا للجهد الكبير الذي يبذله القائمون على كرة القدم في المملكة، مضيفًا:” أتمنى أن يمنحني الله العمر لحضور كأس العالم 2034 في السعودية”.

وقال يايسله عن القادسية:”المنافس جيد جدًا، ولدينا الثقة لمواجهة هذا التحدي، قمنا بتحضيرات جيدة للموسم ككل، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة مثيرة، رغم أنه لم يكن مخطط لها، لكنه شدد على أن الأهلي طالما وصل إلى هنا فإن هدفه دائمًا تحقيق البطولة.

وبسؤال عما قاله مدرب القادسية بشأن أحقية فريقه بالتأهل المباشر إلى النهائي بعد اعتذار الهلال عن عدم المشاركة، رد يايسله:” لا أستطيع التحدث عما قاله زميل أو منافس، نحن مستعدون من جميع النواحي”.

وعن انتقال شارة القيادة للحارس إدوارد ميندي رغم وجود اللاعب فرانك كيسيه، وما إذا كان ذلك بسبب وجود خلاف، قال يايسله:” لا توجد مشكلة على الإطلاق، بعد رحيل فيرمينيو، قررنا وضع القرار للاعبين بالتصويت، بوضع عدد من الخيارات مثل ميندي وكيسيه ومجرشي وإيبانيز، واللاعبون رأوا أن ميندي هو القائد المثالي للمجموعة”.

وبسؤاله عن إمكانية إبرام صفقات جديدة هذا الصيف، أجاب يايسله في ختام تصريحاته:” لا أود الخوض في سوق الانتقالات، الفترة مازالت مفتوحة وتركيزنا فقط على مواجهة القادسية والسوبر السعودي”.