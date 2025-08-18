لقب Rocket League في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يذهب للفريق الفرنسي Karmine Corp

هاني البشر (البلاد)

تمكّن الفريق الفرنسي Karmine Corp من الفوز بلقبه الأول في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 والذي جاء عبر بطولة اللعبة الشهيرة Rocket League، التي انطلقت منافساتها بتاريخ 14 أغسطس واختتمت اليوم بصالة stc Arena في بوليفارد رياض سيتي، وشارك فيها 16 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، وتجاوز مجموع جوائزها مليون دولار.

وحقق فريق Karmine Corp اللقب بعد أداء قوي طوال فترة المنافسات حيث لم يخسر في أي مباراة وصولاً إلى النهائي الكبير الذي تفوق فيه على الفريق السعودي Geekay Esports بنتيجة 4-1. وحصل الفريق الفرنسي بذلك على جائزة المركز الأول البالغة 400,000 دولار من مجموع الجوائز وعلى 1000 نقطة في منافسات بطولة الأندية، كما حصل لاعبه المغربي dralii على لقب أفضل لاعب في البطولة المقدمة من سوني، مع حصوله على جائزة مالية قدرها 10,000 دولار.

فيما حصل الفريق السعودي Geekay Esports على جائزة المركز الثاني البالغة 180,000 دولار، إلى جانب 750 نقطة في رصيده العام. واستمر الأداء السعودي المتميز في بطولة Rocket League بعد فوز فريق Team Falconsبنتيجة 4-3 في مباراة تحديد المركز الثالث أمام منافسه المباشر في المراكز الأولى للترتيب العام لبطولة الأندية، الفريق الفرنسي Team Vitality، وهو ما منح الفريق السعودي 500 نقطة مهمة جداً أهدته صدارة جدول الترتيب بمجموع 4700 نقطة متجاوزاً الفريق الهولندي Team Liquid الذي أصبح في مركز الوصافة بمجموع 4200 نقطة.

وأصبح سامي حاجي “dralii” اللاعب الوحيد الذي يتوج بلقب بطولة Rocket League في كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعامين متتاليين، حيث نجح في نسخة العام الماضي مع فريقه السابق Team BDS في الفوز باللقب. وقال اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب: “وضعت الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي كهدف رئيسي قبل انطلاق البطولة، وسعيد جداً بكل تأكيد في الوصول إلى هذا الهدف. رسالتي للاعبين الناشئين والراغبين في احتراف الرياضات الإلكترونية، هي اتباع شغفهم والاستمرار في اللعب. وأشار حاجي إلى تقديمه لمستوى متميز بشكل مستمر في البطولات المقامة على أرض المملكة، نظراً للراحة الكبيرة التي يشعر بها حينما يتواجد فيها بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكداً على أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو حدث استثنائي من جميع النواحي.

وتُعد Rocket League البطولة الـ 22 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، واختتمت بطولات الأسبوع السادس الذي شهد أيضاً إقامة 3 بطولات أخرى هي: TeamFight Tactics و PUBG: BATTLEGROUNDS و TEKKEN 8. ويترقب مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية انطلاق منافسات الأسبوع السابع والأخير للحدث العالمي، والذي سيتوج بنهايته النادي المتصدر لجدول الترتيب العام لبطولة الأندية، باللقب الأغلى.

وإلى جانب المنافسات الاحترافية على مجموع جوائز قياسي يتجاوز 70 مليون دولار، يقدّم كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة والفعاليات، بما في ذلك العروض الموسيقية الحيّة وتجارب الألعاب الكلاسيكية، بالإضافة لمقاهي الأنمي وعروض الكوسبلاي المبتكرة، إلى جانب استوديوهات صناع المحتوى وغيرها، ما يوفر لعشاق الألعاب تجارب حصرية تعبّر عن شغفهم وتعمّق ارتباطهم بالمجتمع العالمي للألعاب الإلكترونية.

ويختتم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025أحداث كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيث يعُد الحدث الرئيسي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويعتبر منصة حيوية تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، والتكنولوجيا، والأعمال تحت سقف واحد. وصُمم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة ليكون المنتدى العالمي الرائد الذي تلتقي فيه الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه في الرياض، وهو ملتقى صانعي القرار، ويركز على المستقبل، ويكرس جهوده للتعاون الاستراتيجي الهادف.