خيسوس: رونالدو حفزني لتدريب النصر وأسعى للقبي الأول مع الفريق

تصوير (عبدالله الفهيدي)
قال المدرب خيسوس مدرب فريق النصر: إنه متحمس لتحقيق البطولة الرابعة في كأس السوبر السعودي له عبر تاريخه، مشيراً إلى أنه سبق وأن حققها ثلاث مرات سابقة.
وقال خيسوس في حديثه الذي سبق نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد:”بالنسبة لي ليست كأس السوبر الأولى، وبإذن الله، سيكون التتويج الرابع لي.
وأضاف: كرة القدم في السعودية تطورت كثيراً، وأشكر القيادة في السعودية على ذلك”، مضيفاً:” وصلت للنصر منذ شهر وهناك عمل كبير أنجزناه والطريق ما زال طويلًا. كان لدي فرصة اللعب في 3 بطولات سوبر، وهذا السوبر الرابع، ستكون المواجهة صعبة، وما زلنا نعمل على إيصال أفكارنا للاعبين”.
وعن الفارق بين تجربته بين الهلال والنصر، قال خيسوس:” سبق وأن قمت بتدريب بنفيكا وسبورتينغ وهذا طبيعي بالنسبة لي، مثلما غيرت حالياً بين الهلال والنصر”، قائلًا:” تجربة الهلال أصبحت من الماضي وحققت كل شيء باستثناء بطولة آسيا، وعندما تحدثت مع اللاعبين لتحقيق البطولة القارية غادرت النادي”.
وأردف: وجود كريستيانو رونالدو في النصر حفزني لقبول التحدي، والهدف حصد الألقاب والمنافسة بجدية، هدفي تجهيز الفريق للمنافسة بقوة”.
وأشار خيسوس إلى أن أي مدرب في العالم عندما يحضر لفريق يبحث عن أفضل 11 لاعباً للمشاركة، لدينا 7-8 لاعبين أجانب في الملعب، وهذا يقلل فرصة مشاركة اللاعب السعودي، أيمن يحيى لدي سبق ولعب ظهيرًا أيسر في بداية الموسم هو خيارنا، وسنشاهد مع مرور الموسم التشكيلة الأفضل”.ونعول في مركز المحور على عبد الله الخيبري و علي الحسن”.
جواو: سعيد لوجودي في النصر
من جانبه، أكد لاعب فريق النصر جواو فيليكس أنه متشوق لأولى مبارياته مع الفريق، وسعيد للعب في السعودية.
وأضاف: أمامنا مباراتان للفوز بأول الألقاب، نعمل بجدية من مباراة لأخرى، وبإذن الله نحقق اللقب”.
وعن الانسجام رفقة الفريق، وأيضاً التغييرات الكبيرة في فريق النصر، قال:” لغة كرة القدم عالمية، اللاعبون في أعلى مستوى يجدون الانسجام سريعاً، ولدينا مدرب أيضاً على أعلى مستوى، العمل الجاد هو ما يجعلنا نتطلع لموسم رائع”.
واختتم فيليكس:حديثه في سؤال حول وفاة زميله جوتا، قال كان زميلي في المنتخب، وكان زميلي المقرب، كان لدّي فرصة للتعرف عليه وعلى عائلته، ما حدث كان محزناً، وهو رجل رائع وكان لاعباً رائعاً أيضاً”.
