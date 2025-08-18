الأمير فهد بن جلوي يتوّج أستراليا بكأس آسيا لكرة السلة 2025 في جدة

البلاد (جدة)
توّج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، منتخب أستراليا بكأس آسيا لكرة السلة (2025) في نسختها الحادية والثلاثين، بعد فوزه على نظيره الصيني بنتيجة (90-89) في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة الشيخ سعود آل ثاني، ورئيس الاتحاد الآسيوي الدكتور جوفينداراج، ورئيس الاتحاد السعودي الدكتور غسان طاشكندي.
وتعد هذه النسخة الثانية التي تستضيفها المملكة، بعد أن استضافتها في العام (1997)، حيث جاءت في تنظيم ناجح رسّخ مكانة السعودية كوجهة رياضية كبرى، وسط حضور جماهيري مميز وأجواء تنافسية قوية عكست نجاح الحدث القاري الكبير.
كما قدّم المنتخب السعودي خلال مشاركته في البطولة أداءً لافتًا أكد التطور الكبير الذي تعيشه كرة السلة السعودية، بدعم جماهيري واسع وتفاعل إيجابي يعكس الاهتمام المتنامي باللعبة.
وشهد اليوم الختامي كذلك فوز المنتخب الإيراني بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على نيوزيلندا بنتيجة (79-73) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ويُعد هذا التتويج هو الثالث لمنتخب أستراليا منذ انضمامه رسميًا للمشاركة في البطولة الآسيوية، بعد لقبيه في لبنان (2017) وجاكرتا (2022)، ليضيف إنجازًا جديدًا هذه المرة على أرض المملكة.