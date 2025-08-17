السياسة

يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية

صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1447 هـ      17 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (غزة)
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تفاقم خطير في الوضع الإنساني بقطاع غزة، مؤكدة أن 112 طفلًا يدخلون يوميًا دائرة سوء التغذية في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريح لقناة صينية أمس (السبت): إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع بنسبة 180% بين فبراير ويونيو الماضي، في مؤشر وصفه بـ”المقلق للغاية”، مشيرًا إلى أن”المحظوظ اليوم هو الطفل الذي يدخل دائرة سوء التغذية ويبقى على قيد الحياة”، في إشارة إلى خطورة الأوضاع.
وأوضح أبو خلف أن عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من درجات متفاوتة من سوء التغذية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم ومستقبلهم. وأضاف أن الأزمة لا تقف عند الأطفال فحسب، بل تشمل النساء الحوامل، حيث يواجه الكثير منهن حالات سوء تغذية حادة تؤدي إلى ولادة أطفال بظروف صحية حرجة منذ لحظاتهم الأولى.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، داعيًا إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي؛ لضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية بشكل آمن ومنتظم إلى المدنيين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *