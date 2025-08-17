يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية

البلاد (غزة)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تفاقم خطير في الوضع الإنساني بقطاع غزة، مؤكدة أن 112 طفلًا يدخلون يوميًا دائرة سوء التغذية في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريح لقناة صينية أمس (السبت): إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع بنسبة 180% بين فبراير ويونيو الماضي، في مؤشر وصفه بـ”المقلق للغاية”، مشيرًا إلى أن”المحظوظ اليوم هو الطفل الذي يدخل دائرة سوء التغذية ويبقى على قيد الحياة”، في إشارة إلى خطورة الأوضاع.

وأوضح أبو خلف أن عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من درجات متفاوتة من سوء التغذية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم ومستقبلهم. وأضاف أن الأزمة لا تقف عند الأطفال فحسب، بل تشمل النساء الحوامل، حيث يواجه الكثير منهن حالات سوء تغذية حادة تؤدي إلى ولادة أطفال بظروف صحية حرجة منذ لحظاتهم الأولى.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، داعيًا إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي؛ لضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية بشكل آمن ومنتظم إلى المدنيين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.