مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 1,760 فلسطينياً قتلوا أثناء محاولة الحصول على المساعدات

البلاد (واشنطن)

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية، في استهداف وقتل الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدة، منذ 27 مايو وحتى 13 أغسطس الجاري، موثقًا مقتل ما لا يقل عن 1,760 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، وعلى طول مسارات قوافل الإمدادات، مشددًا على أهمية التحقيق في كل هذه الجرائم بشكل عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن الوضع المتردي بالفعل يتفاقم، دون تدفق موثوق وسريع وآمن وغير مقيّد للإمدادات إلى قطاع غزة.

وأفاد المكتب الأممي المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وشركاؤه في المجال الإنساني بأن التأخيرات والعوائق المستمرة الأخرى، تؤثر على جهود جمع الإمدادات من المعابر وإيصالها إلى المحتاجين.

وأوضح (أوتشا) باستمرار تلقي تقارير مزعجة للغاية عن مقتل وإصابة أشخاص خلال بحثهم عن المساعدات، ففي الفترة بين 27 مايو و8 أغسطس، عالج مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح أكثر من 4,500 مصاب، معظمهم أفادوا بإصابتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء.