كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الكوري الجنوبي Ulsan بطلاً للعبة Tekken 8

هاني البشر (الرياض)
نجح الكوري الجنوبي ليم سو-هون “Ulsan” وللعام الثاني على التوالي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في تحقيق لقب منافسات لعبة “Tekken 8″، التي أقيمت هذا العام في صالة Amazon Arena ببوليفارد رياض سيتي، بمجموع جوائز بلغ مليون دولار تنافس عليها أفضل (32) لاعبًا في اللعبة من مختلف أنحاء العالم.
وحصل Ulsan لاعب الفريق الكوري الجنوبي DN Freecs على درع البطولة بعد فوزه على مواطنه يون سون-وونغ “LowHigh” لاعب الفريق الكوري الجنوبي الآخر DRX في المباراة النهائية بنتيجة (5-2).
وذهبت الحصة الأكبر من مجموع الجوائز وقدرها (250,000) دولار إلى Ulsan الذي أضاف (1000) نقطة لفريقه الذي أصبح في المركز الحادي عشر مناصفة مع فريق Team Secret في الترتيب العام لبطولة الأندية، في حين حصل LowHigh على جائزة مركز الوصافة وقدرها (130,000) دولار مضيفًا (750) نقطة لفريقه.
وبختام منافسات بطولة Tekken 8، تتجه الأنظار اليوم نحو صالة stc Arena التي تحتضن المباراة النهائية لبطولة Rocket League آخر بطولات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.