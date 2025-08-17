صفقة ضخمة مع تحالف دولي.. أرامكو السعودية: 11 مليار دولار لمشاريع المعالجة والنقل بالجافورة

البلاد (الظهران)

في خطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة على خارطة اقتصاديات الغاز الطبيعي عالميا، وقّعت أرامكو السعودية، صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار، تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة، وذلك مع ائتلاف استثماري دولي، بقيادة صناديق تديرها”جي آي بي” التابعة لشركة بلاك روك. وبموجب الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي)، باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى أرامكو السعودية لمدة 20 عامًا. وبحسب بيان أرامكو، ستحصل شركة “جي إم جي سي” على تعرفة تدفعها أرامكو السعودية مقابل منحها الحق الحصري في تسلم ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة. وستمتلك أرامكو السعودية حصة أغلبية 51 % في شركة الجافورة ، وسيملك مستثمرون بقيادة”جي آي بي” نسبة 49 %. وتوقعت أرامكو أن يتم إتمام الصفقة، التي لن تفرض أيّ قيود على كميات إنتاج أرامكو السعودية، في أقرب وقت ممكن، حيث تخضع لشروط الإتمام المعتادة. وحظيت فرصة الاستثمار في أحد أهم مشاريع تطوير الغاز الطبيعي في المنطقة باهتمام كبير لدى المستثمرين من جميع أنحاء العالم, ومن بين المستثمرين المشاركين في الصفقة مؤسسات استثمارية رائدة من آسيا والشرق الأوسط ، وعند إتمامها ستدعم الصفقة الاستخدام الأمثل لأصول أرامكو السعودية، واكتساب قيمة إضافية من تطوير حقل الجافورة.

الناصر: توفير الطاقة لمراكز الذكاء الاصطناعي في المملكة

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: إن حقل الجافورة يشكل ركيزة أساسية في البرنامج الطموح للتوسع في مجال الغاز، مؤكدا أن مشاركة الائتلاف الذي تقوده (جي آي بي)، كمستثمر، توضح المزايا الاستثمارية الجاذبة لهذا المشروع، كما يعكس هذا الضخ من الاستثمار الأجنبي المباشر، جاذبية إستراتيجية أرامكو السعودية لمجتمع الاستثمار العالمي على المدى البعيد.

وأضاف: في الوقت الذي تستعد فيه الجافورة لبدء الإنتاج في المرحلة الأولى هذا العام، يمضي العمل قدمًا في تطوير المراحل التالية، ونتطلع إلى أن يؤدي حقل الجافورة دورًا رئيسًا بصفته مزوّدًا للمواد الخام لقطاع البتروكيميائيات، وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

من جهته، قال رئيس “جي آي بي” بايو أوجونليسي: يسعدنا أن نعزز شراكتنا مع أرامكو السعودية من خلال استثمارنا في البنية التحتية للغاز الطبيعي في المملكة، التي تُعد ركيزة أساسية للأسواق العالمية. يأتي إعلان الصفقة مع أرامكو. السعودية؛ لتلبية احتياجات السوق المتنامية من الوقود النظيف، وأمن الطاقة، وإتاحتها بأسعار معقولة للمستهلكين.

أكبر تطوير

يُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة العربية السعودية، ويُقدر حجمه بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و(75) مليار برميل من المكثفات, ويشكل المشروع عنصرًا أساسيًا في خطط أرامكو السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة (60 %) بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد.