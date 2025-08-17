بـ”ذهب أستراليا و11 ميدالية من كازاخستان.. تايكوندو السعودية يواصل حصد الإنجازات العالمية”

محمد الجليحي (الرياض)

واصلت المنتخبات السعودية للتايكوندو تألقها في المحافل الدولية، حيث حقق المنتخب الأول نتائج مشرفة في بطولة كأس الرئيس المصنفة (G3) التي أقيمت بمدينة قولد كوست الأسترالية، بحصده عدة ميداليات ملوّنة.

ففي منافسات البارا، توج إبراهيم الحجيلان بالميدالية الذهبية، فيما أحرز حسين الحجيلان الفضية. وعلى صعيد منافسات السيدات والرجال، نالت دنيا أبو طالب الميدالية الفضية، بينما حققت كل من دنيا صابر وعبدالله المشرف الميدالية البرونزية.

وفي ذات السياق، سجّل منتخب الناشئين والشباب حضورًا لافتًا في بطولة كازاخستان المفتوحة المصنفة (G1)، التي أُقيمت بمدينة أستانا، بمشاركة 48 لاعبًا ولاعبة، حيث نجح في حصد 11 ميدالية متنوعة.

ففي فئة الشباب، حقق كل من عبدالعزيز الخالدي، وأحمد الكعبي، وفيصل المطيري، وإبراهيم الدوسري، وظافر البيشي ميداليات برونزية، فيما نالت لين اليوسف الفضية. أما على صعيد الناشئين، فقد أحرز عبدالله الحارثي، وميرال مطر، وعلي البوحمود، وتاليا العطار برونزيات، بينما توج علي المطاوعة بالفضية.

جاء هذا التألق نتاج عمل جماعي قاده الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأول المكون من: قوربان، حمدي المسعودي، ومحمد البخيت (جهاز تدريبي)، ومهند الطاسان (أخصائي تغذية)، وعبدالعزيز القحطاني (أخصائي علاج طبيعي)، إضافة إلى الإداري نواف المسعود.

وقاد منتخب الناشئين والشباب طاقم فني مميز، يضم سيف الدين طرابلسي، وراديك إيساف، وعبدالمنعم الخواهر، وخالد فلمبان، وبإشراف إداري من نجود إمام، ومنى الدوسري، وعبدالله العمير (مدير مالي).

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أحمد الصبان بالمنجز الكبير الذي يعكس العمل المؤسسي والدعم المتواصل، قائلاً: “إن هذه الإنجازات تمثل امتدادًا لمسيرة التطوير التي يعيشها الاتحاد بدعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهي ثمار عمل جماعي من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات الذين رفعوا راية الوطن في محافل عالمية، ونتطلع للمزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.”