الفريق السعودي Twisted Minds يخطف لقب PUBG: BATTLEGROUNDS في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

هاني البشر (الرياض)

أسدل الستار مساء اليوم على منافسات بطولة PUBG: BATTLEGROUNDS ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي استمرت لمدة 5 أيام وشهدت مشاركة أفضل 24 فريقاً في اللعبة على مستوى العالم، تنافسوا على مجموع جوائز مالية بلغ مليوني دولار.

وتمكّن الفريق السعودي Twisted Minds من حصد اللقب بعد تصدره للترتيب مع نهاية مرحلة النهائيات التي أقيمت خلالها 12 مباراة على مدار يومين، مع حصوله على 1000 نقطة ومبلغ 650,000 دولار وهو النصيب الأكبر من مجموع الجوائز المالية. وبهذا الانتصار الذي يُعد الثاني للفريق السعودي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد نجاحه في الفوز ببطولة Call of Duty: Warzone، منح الفريق نفسه فرصة حقيقية للاقتراب من متصدري بطولة الأندية بتواجده في المركز الرابع مناصفة مع الفريق الأرميني Virtus.proبمجموع نقاط بلغ 3200 نقطة، وبفارق 1200 نقطة فقط عن المتصدر الحالي الفريق السعودي Team Falcons.

وعوّض فريق Twisted Minds بذلك خروجه المبكر والمفاجئ في النسخة السابقة من البطولة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث نجحوا في الفوز باللقب بأسلوب رائع في واحدة من أصعب وأقوى نهائيات PUBG على الإطلاق، بسبب وجود 12 فريقًا بإمكانهم حسابياً حسم اللقب في المباراة النهائية.

وصرّح اللاعب أليكساندر باتولين “BatulinS” من فريق Twisted Minds بعد تتويجهم باللقب، قائلاً: “إنه شعور رائع بالفعل، وممتن لزملائي في الفريق ولأفراد عائلتي، وجميع أعضاء Twisted Minds. لقد دعمنا الجمهور بشكل استثنائي طوال فترة المنافسات في هذه البطولة المتميزة التي أصبحنا من خلالها أبطالاً للعالم”.

وحصل غابرييل سيلفا “sxntastico” لاعب الفريق السعودي ROC Esports، على جائزة أفضل لاعب المقدمة من سوني ومبلغ 10,000 دولار، بعد سلسلة من العروض الرائعة خلال المنافسات مساهماً عبر 25 ضربة قاضية في الأداء المميز الذي ظهر به الفريق وجعله يتصدر ترتيب المنافسات في فترات متعددة.

ويمثّل كأس العالم للرياضات الإلكترونية احتفالًا عالميًا بثقافة الألعاب الإلكترونية والتميز التنافسي. ويجمع الحدث أكثر من 2,000 لاعباً محترفاً يمثلون نخبة الأندية العالمية، للتنافس في 25 بطولة رئيسية تشمل 24 لعبة مختلفة. إلى جانب المنافسات الرياضية، يُقام مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي يحتفي بثقافة الألعاب من خلال فعاليات متنوعة تعزز من تجربة الحضور، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المحلية والإقليمية للاستفادة من هذه الفرصة الاقتصادية الضخمة. كما أنه يوفر منصة مثالية للمبدعين لعرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام جمهور عالمي واسع.

ويختتم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC2025) أحداث كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيث يعُد الحدث الرئيسي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويعتبر منصة حيوية تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، والتكنولوجيا، والأعمال تحت سقف واحد. وصُمم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة ليكون المنتدى العالمي الرائد الذي تلتقي فيه الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه في الرياض، وهو ملتقى صانعي القرار، ويركز على المستقبل، ويكرس جهوده للتعاون الاستراتيجي الهادف.