اشتباكات محدودة في السويداء ودعوات للصلح

البلاد (السويداء)
شهد ريف محافظة السويداء جنوب سوريا أمس (السبت) اشتباكات متقطعة بين مسلحين محليين، وعناصر من قوى الأمن الداخلي، رغم الهدوء النسبي الذي يميز المحافظة في الآونة الأخيرة. وأفادت مصادر محلية أن المواجهات وقعت على محاور عريقة وقراصة وداما، وسط حالة توتر محدودة، لم تؤدِ بعد إلى توسع الاشتباكات.
يأتي ذلك بعد دعوات أطلقها محافظ السويداء مصطفى البكور، لتغليب لغة العقل وتعزيز السلم الأهلي، داعياً إلى الصلح بين العشائر وأهالي المحافظة والحفاظ على المصالحة ونبذ الفتن، في خطوة تهدف إلى منع عودة العنف إلى المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن السويداء شهدت في 13 يوليو الماضي اشتباكات دامية بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية استمرت أسبوعاً، تدخلت خلالها قوات الأمن الحكومية لوقف النزاع، ما أسفر عن نزوح نحو 200 ألف شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة، قبل أن يسود المحافظة وقف لإطلاق النار منذ 19 يوليو الماضي.

