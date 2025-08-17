أمانة الرياض تضبط مخالفات لسوء التخزين وتغلق منشأتين

البلاد (الرياض )

ضبطت أمانة منطقة الرياض في إطار جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المختصة والشريكة، 26 مخالفة تهدد الصحة العامة في عدد من محال تقديم المشروبات في مدينة الرياض، وذلك خلال جولة تفتيشية تستهدف حماية الصحة العامة، وضمان التزام هذه المنشآت أنظمة البلدية؛ ما أسفر عن إغلاق منشأتين، نتيجة لما تم رصده من ملاحظات.

وجاءت هذه الحملة ضمن جهود الرصد اليومي، وبعد تلقي عدد من البلاغات عبر تطبيق”مدينتي”، مشيرة إلى وجود مخالفات متعددة تتعلق بتدني مستوى النظافة، وتشغيل موظفين من دون الحصول على الشهادات الصحية اللازمة، وممارسات أخرى تمس سلامة المستهلكين.

وكشفت الفرق الرقابية خلال جولات تفتيشية عن 26 مخالفة متنوعة؛ من بينها سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية والمشروبات، وتداولها بطرق غير صحية، وعرض أو استخدام لحوم تظهر عليها علامات التلف والفساد، وعدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية والمظهر الصحي، ووجود آفات حية أو ميتة داخل المنشأة، وتدني مستوى نظافة أماكن التحضير والمعدات، وعدم ارتداء العاملين للزي المخصص وغطاء الرأس والقفازات، وممارسة النشاط دون ترخيص، وإعادة فتح المنشأة قبل انتهاء مدة الإغلاق النظامي. ورصدت الفرق مخالفات شملت عدم توفير حاويات نفايات مناسبة للتخلص من المخلفات، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، وعدم الالتزام بضوابط عرض وتخزين منتجات التبغ، وغياب البطاقة الغذائية أو وضوحها، وعدم توفير التهوية أو الإضاءة الجيدة، وتشققات في الأرضيات والجدران، ومخالفات تتعلق بسلامة المنشأة العامة، وتسرب المياه من الأجهزة، واستخدام أدوات وأوانٍ غير مطابقة للاشتراطات، وعدم تزويد أجهزة التبريد والتسخين بالصيانة اللازمة.

واتخذت الأمانة إجراءات صارمة حيال هذه المخالفات، شملت توجيه الإنذارات، وتحرير محاضر ضبط مفصلة، وفرض الغرامات المالية، وإغلاق المنشآت التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بحماية المستهلكين وضمان مطابقة بيئة تقديم الخدمات في العاصمة للمعايير الصحية والبلدية. وأوضحت الأمانة أن البلاغات التي تتلقاها عبر تطبيق”مدينتي” تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الحملات الرقابية، ويتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين الإبلاغ بسهولة وسرعة، مع إمكانية إرفاق الصور وتحديد الموقع الجغرافي بدقة، ما يمكّن الفرق الميدانية من التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد أمانة منطقة الرياض استمرارها في هذه الحملات الرقابية على هذا النوع من المنشآت وغيرها من المنشآت المؤثرة على الصحة العامة، في إطار رؤيتها للارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات وحماية المستهلكين.