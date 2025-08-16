نجاح الوزن الرسمي للملاكمين يمهّد لأمسية قمة الوزن الثقيل بين موسيس إيتاوما وديليان في الرياض

هاني البشر ( الرياض )

شهدت العاصمة الرياض (الجمعة) إقامة فعاليات الوزن الرسمي لأمسية الملاكمة العالمية التي تحتضنها anb Arena اليوم (السبت)، ضمن أبرز فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي يتصدرها نزال قمة الوزن الثقيل بين البريطاني الشاب موسيس إيتاوما والمخضرم ديليان وايت.

وحضر الفعالية جمع غفير من الجماهير ووسائل الإعلام، حيث صعد البطلان إلى منصة الوزن وسط أجواء مفعمة بالحماس، قبل أن يقفا وجهاً لوجه في مواجهة مباشرة (Face-Off) زادت من سخونة الترقب للمواجهة. وتم قياس جميع الأوزان بنجاح، في خطوة أخيرة قبل الدخول إلى الحلبة اليوم.

إيتاوما يدخل النزال بسجل مثالي من 20 فوزاً دون هزيمة، منها 10 بالضربة القاضية، بينما يملك وايت 31 انتصاراً (21 منها بالضربة القاضية) مقابل 3 هزائم، عائداً إلى الحلبة بعد تعافيه من إصابة في اليد.

إلى جانب النزال الرئيسي، ستشهد الأمسية نزالات عالمية قوية، أبرزها مواجهة الإيرلندي كالوم والش، المصنف رابعاً في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) وخامساً في المجلس العالمي للملاكمة (WBC) بسجل 14 فوزاً دون هزيمة (11 بالضربة القاضية)، أمام الأمريكي فرناندو فارغاس جونيور، صاحب 17 فوزاً دون هزيمة (15 بالضربة القاضية).

كما يلتقي في وزن السوبر متوسط المصنف الأول على قائمة مجلة “ذا رينغ” كريستيان مبيلي (29 فوزاً دون هزيمة، 24 بالضربة القاضية) مع ليستر مارتينيز، المصنف ثالثاً في تصنيف الجمعية العالمية للملاكمة (WBA) وسابعاً في المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، بسجل 19 فوزاً دون هزيمة (16 بالضربة القاضية).

ويمثل المملكة في الأمسية الملاكم محمد العقل، الذي يخوض أول نزال له خارج الرياض بعد فوزه الأخير على ألكسندر موراليس، حيث سيواجه الأمريكي جون أورنيلاس (5 انتصارات، هزيمتان، وتعادل واحد، منها انتصاران بالضربة القاضية).

وفي النزالات التمهيدية، يلتقي الياباني ريتو تسوتسومي (فوزان دون هزيمة، أحدهما بالضربة القاضية) مع خافيير مارتينيز (10 انتصارات، هزيمة واحدة، منها 3 بالضربة القاضية)، فيما يواجه سيرهي بوهاتشوك الملاكم براندون آدامز، ويخوض سلطان المحمد مواجهة أمام مارتن كارابايو، بينما يلتقي ستيف نيلسون مع خصم لم يتم تحديده بعد، ويواجه ماركو فيردي خصماً لم يتم تحديده أيضاً.

تأتي هذه الأمسية ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها الرياض بين 7 يوليو و24 أغسطس، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب و200 نادٍ، وبجوائز تبلغ 70 مليون دولار، في أجواء تجمع بين الترفيه الرقمي والمنافسات القتالية الحية.