مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 يعود بحلّة متجددة ويزخر بمتحدثين عالميين ومنتديات إستراتيجية

البلاد (الرياض)
أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن توسيع برنامجها لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025، مؤكدةً إضافة كوكبة جديدة من نخبة المتحدثين، ومسارات المواضيع، وتحديثات على تصميم الفعالية، ليعود المؤتمر العالمي المرموق بحلّة جديدة وزخم قوي إلى الرياض في الفترة من 23 – 24 أغسطس الجاري.
ويُعد المؤتمر بمنزلة منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة القادة وصناع القرار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، ويُقام المؤتمر المُنتظر، بالتزامن مع الأسبوع الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، أكبر حدث عالمي في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وسيستقبل المؤتمر ما يزيد عن (1,500) مشارك، من بينهم أكثر من (500) مدير تنفيذي ورئيس وعضو مجلس إدارة، ويُمثل الحضور (25) من كبرى شركات نشر الألعاب، و(50) ناديًا مرموقًا للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى قادة عالميين من مجالات الرياضة، ورأس المال الاستثماري، والإعلام.
وشملت قائمة المتحدثين مبتكر الألعاب هيديو كوجيما، أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في مجال الألعاب الإلكترونية، ومعه صانع الأفلام نيكولاس وايندينج ريفن، والرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft إيف غيليموت، التي تقف خلف لعبتي Assassin’s Creed وFar Cry، وماثيو بول، الرائد في مجال التقنية والمستثمر والمنتج ومؤلف لكتب من الأكثر مبيعًا عالميًا.
وسيُقدم رائد الأعمال في مجال الإعلام، ستيفن بارتليت، رؤاه من بودكاست “The Diary of a CEO”، وسيبحث الرئيس التنفيذي لمنصّة Twitch دان كلانسي، مساهمة المنصات الرقمية في مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وينضم المشاركون الجدد إلى قائمة متميزة من المتحدثين، ومنهم بطل العالم في الشطرنج ماغنوس كارلسن، والرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول الإنجليزي بيتر مور، وعضو مجلس إدارة ورئيس “LA28” كيسي واسرمان، وكبار المسؤولين التنفيذيين من FIFA وActivision وSony وSEGA وهيرو للرياضات الإلكترونية ومؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة هانز جاغناو، أن مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة رسّخ على مدار عامين، مكانته ليصبح المنتدى العالمي الأبرز لقادة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، مؤكدًا سعيهم في نسخة هذا العام لتوسيع محتوى المؤتمر ومنصاته لتجمع نخبة رواد القطاع وأصحاب الرؤى، ممن يجدون في المؤتمر منصة مثالية لصياغة اللعبة القادمة، متطلعًا بشغف إلى الأفكار المبتكرة، والشراكات النوعية، والروابط التي ستُعقد خلال هذا الحدث، والتي ستكون شعلة النمو والابتكار في صناعتنا، وتُشكل ملامح مستقبلها.
ويقدم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة مفاهيم عصرية للحوار الإستراتيجي والرؤى التي تُطرح في The Foundry، وهو مسرح حصري يستضيف ورش عمل وجلسات حوارية مُعمّقة ومنظمة.
وينطلق “مسار المستثمرين” على مسرح The Foundry، ليربط المستثمرين المؤثرين من أصحاب الرؤى، بالمشاريع الواعدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة عبر سلسلة جلسات مغلقة تركز على الاستثمار.
وسيستضيف استوديو مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة “NGSC Studio” التفاعلي الجديد، بودكاستًا مباشرًا ومقابلات على مدار يومي المؤتمر، ليقدم منصة مبتكرة للأصوات والأفكار التي تشكل مستقبل الرياضة والترفيه, وإلى جانب ذلك ستكون القرية الإعلامية بمنزلة المركز الرئيس للأنشطة الصحفية، ونشر المحتوى المباشر، ورواية القصص خلال فترة انعقاد المؤتمر.