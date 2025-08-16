ليفربول يعبر بورنموث برباعية في انطلاقة البريمرليج

البلاد (جدة)

أحرز أوجو إيكيتيكي الوافد الجديد إلى ليفربول هدفا في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسجل فيدريكو كييزا ومحمد صلاح هدفين في الوقت القاتل ليتغلب حامل اللقب 4-2 على ضيفه بورنموث الجمعة، بعد أن سجل أنطوان سيمينيو هدفين للضيوف.

وفي ليلة شهدت أجواء مؤثرة خلال إحياء ذكرى مهاجم ليفربول ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سير مع شقيقه أندريه سيلفا في يوليو تموز الماضي، افتتح إيكيتيكي التسجيل لحامل اللقب في الدقيقة 37 وضاعف كودي خاكبو تقدم الفريق في الدقيقة 49.

لكن سيمينيو، الذي استُهدف بإساءة عنصرية في الشوط الأول أدت إلى توقف اللعب، نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 64 وأكمل ثنائيته بعد 12 دقيقة أخرى.

وأسعد البديل كييزا جماهير ليفربول بهدف في الدقيقة 88، إذ تصدى الحارس جورجي بيتروفيتش لتسديدة صلاح من داخل منطقة الجزاء، لكن كييزا كان حاضرا وتابع الكرة بتسديدة في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل صلاح الهدف الرابع لليفربول ليعزز فرحة جماهير الفريق.

