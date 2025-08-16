فريق Weibo Gaming الصيني يحقق البطولة 19 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 من خلال منافسات Team Fight Tactics

هاني البشر ( الرياض )

خطف الفريق الصيني Weibo Gaming لقب البطولة التاسعة عشرة، ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، والتي جاءت من خلال لعبة TeamFight Tactics في الأسبوع السادس من الحدث العالمي، وذلك بعد تغلبه على الفريق الأرميني Virtus.pro في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، التي أقيمت على مسرح صالة SNB Arenaببوليفارد رياض سيتي.

وكانت البطولة قد انطلقت بتاريخ 11 أغسطس، بمشاركة 16 من نخبة فرق اللعبة على مستوى العالم، والتي تنافست على اللقب ومجموع الجوائز المالية البالغ 500,000 دولار. وذهبت الحصة الأكبر من مجموع الجوائز لفريق Weibo Gaming بواقع 150,000 دولار إلى جانب 1000 نقطة أضيفت إلى رصيدهم في منافسات بطولة الأندية، في حين حصل الفريق الوصيف Virtus.proعلى مبلغ 70,000 دولار ومعها 750 نقطة مهمة عززت من مركزه في جدول الترتيب العام، فيما حل الفريق الكوري T1في المركز الثالث وحصل على مبلغ 40,0000 دولار بالإضافة إلى 500 نقطة.

بدوره البارز الذي قاد فريقه إلى الفوز، استطاع لاعب فريق Weibo Gaming يين شينغجي “SAOPIMI” من خطف الأضواء، وحصد لقب أفضل لاعب في النهائي مع حصوله على جائزة مالية قدرها 10,000 دولار.

وأعرب يين شينغجي “SAOPIMI” عن سعادته عقب التتويج باللقب قائلاً:” منذ تأهلنا للبطولة وأعيننا على اللقب وثقتنا كبيرة في قدراتنا وبأننا الفريق الأقوى والمرشح للفوز في هذه البطولة، وأثبتنا ذلك من خلال عدم خسارتنا في مشوارنا نحو تحقيق اللقب.” وأضاف:” أهدي لقب أفضل لاعب في النهائي لزملائي في الفريق، فالعمل الجماعي كان السبب في حصولنا على هذا اللقب المهم، كما أهدي كذلك هذا الفوز لجميع جماهيرنا التي ساندتنا ودعمتنا خلال هذه الرحلة في البطولة.”

وتستمر منافسات الأسبوع السادس التي تضم PUBG Battlegrounds وRocket League وTEKKEN 8؛ إذ تتسابق الأندية لتعزيز مراكزها في سلم الترتيب العام لبطولة الأندية. وتختتم اليوم منافسات بطولة PUBG Battlegrounds التي يتصدرها فريق Virtus.pro، وخلفه الفريق السعودي ROC Esports. في حين تشهد بطولة Tekken 8 تتويج بطل جديد بعد 4 أيام من المنافسات بين 32 من نخبة اللاعبين على مستوى العالم. ويسدل الستار غدا الأحد على منافسات الأسبوع السادس عبر بطولة Rocket League التي يتجاوز مجموع جوائزها مليون دولار.

ومع حصول فريق Virtus.pro على 750 نقطة، ارتفع مجموع نقاط الفريق الأرميني إلى 3150 وضعته رابعاً في الترتيب العام لبطولة الأندية، الذي يتصدره Team Liquidبرصيد 4200 نقطة، يليه فريق Team Falcons بإجمالي 3900 نقطة، ويحتل المركز الثالث فريق Team Vitalityبفارق 350 نقطة عن مركز الوصافة. وتسعى هذه الأندية فيما تبقى من البطولات لفرض سيطرتها ومحاولة أخذ خطوة أكبر تقربهم من حسم لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 مع تبقي أسبوع واحد على نهاية الحدث الأكبر في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً.

ويختتم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC2025) أحداث كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيث يعُد الحدث الرئيسي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويعتبر منصة حيوية تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، والتكنولوجيا، والأعمال تحت سقف واحد. وصُمم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة ليكون المنتدى العالمي الرائد الذي تلتقي فيه الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه في الرياض، وهو ملتقى صانعي القرار، ويركز على المستقبل، ويكرس جهوده للتعاون الاستراتيجي الهادف.