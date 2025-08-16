ترمب: أفضل وسيلة لإنهاء حرب أوكرانيا التوصل إلى “معاهدة سلام”

واشنطن (واس)
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت “أن أفضل وسيلة لإنهاء حرب أوكرانيا تتمثل في التوجه إلى التوصل لـ”معاهدة سلام”، وليس “مجرد اتفاقية لوقف لإطلاق النار”.
وقال عقب انتهاء قمة جمعته ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في آلاسكا مساء أمس: “كان الاجتماع مع الرئيس بوتين جيدًا للغاية”، حيث تم إجراء مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ومختلف الزعماء الأوروبيين، بما في ذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف -وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية- “أن الجميع اتفقوا على أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي التوصل بشكل مباشر إلى “اتفاق سلام” لإنهاء الحرب بدلًا من “مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار” الذي غالبًا لا يصمد”.