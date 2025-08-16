السياسة

ترمب: أفضل وسيلة لإنهاء حرب أوكرانيا التوصل إلى “معاهدة سلام”

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1447 هـ      16 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
واشنطن (واس)
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت “أن أفضل وسيلة لإنهاء حرب أوكرانيا تتمثل في التوجه إلى التوصل لـ”معاهدة سلام”، وليس “مجرد اتفاقية لوقف لإطلاق النار”.
وقال عقب انتهاء قمة جمعته ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في آلاسكا مساء أمس: “كان الاجتماع مع الرئيس بوتين جيدًا للغاية”، حيث تم إجراء مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ومختلف الزعماء الأوروبيين، بما في ذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف -وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية- “أن الجميع اتفقوا على أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي التوصل بشكل مباشر إلى “اتفاق سلام” لإنهاء الحرب بدلًا من “مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار” الذي غالبًا لا يصمد”.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *