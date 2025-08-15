 النصر في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا2

البلاد (جدة)

أوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة نادي النصر السعودي في المجموعة الرابعة، ضمن منطقة الغرب مع الزوراء العراقي، والاستقلال الطاجيكي، وجوا الهندي.

وتم تقسيم الفرق 32 بواقع 16 فريقًا من منطقة الشرق، و16 من منطقة الغرب إلى ثماني مجموعات على أن تنطلق المنافسات في 16 سبتمبر المقبل.

ويلعب نادي الوصل الإماراتي في المجموعة الأولى التي تضم الاستقلال الإيراني، والمحرق البحريني، والوحدات الأردني، بينما ضمت المجموعة الثانية الأهلي القطري، وأنديجون الأوزبكي، وأركاداغ التركماني، والخالدية البحريني.

وتضم المجموعة الثالثة بمنطقة الغرب سيباهان الإيراني، والحسين الأردني، وموهون باجان سوبر جاينت الهندي، وآهال التركماني.

وفي منطقة الشرق، أوقعت القرعة نادي بكين الصيني في المجموعة الخامسة إلى جانب ماكارثر الأسترالي، وتاي بو من هونج كونج، وكونج آن هانوي الفيتنامي. وتتألف المجموعة السادسة من أندية جامبا أوساكا الياباني، ونام دينه الفيتنامي، وراتشابوري التايلاندي، وإيسترن من هونج كونج.

وتضم المجموعة السابعة بانكوك يونايتد التايلاندي، وسيلانجور الماليزي، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، وبيرسيب باندونج الإندونيسي.

في المقابل، اشتملت المجموعة الثامنة على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وباثوم يونايتد التايلاندي، وكايا ايلويلو الفلبيني، وتامبنيز روفرز السنغافوري.

ويختتم دور المجموعات في 24 ديسمبر 2025 قبل الانتقال إلى دور 16 بين 10 و19 فبراير 2026 على أن تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بين الثالث و12 مارس والسابع و15 إبريل على الترتيب، وسيقام النهائي في 16 مايو 2026.