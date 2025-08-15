البرلمان العربي يدين موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة

البلاد (القاهرة)
أدان البرلمان العربي، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء (3400) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، في تحدٍ سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.
وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، رفضه لسياسة تصعيد الاستيطان؛ بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، مبيّنًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا للسياسات الاستيطانية غير القانونية، والممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية، بما يقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دوليًا.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطير لإرهاب المستوطنين، الذي لن يُحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.
وجدد البرلمان دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.