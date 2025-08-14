وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشارك في المعرض العالمي لصناعة البطاريات وتخزين الطاقة بالصين

البلاد (الرياض)
شاركت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المعرض العالمي لصناعة البطاريات وتخزين الطاقة، الذي أقيم بمدينة قوانغتشو الصينية، خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجاري، استعرضت خلال مشاركتها رحلة تطوّر قطاع التعدين والمعادن، وأبرز الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة في المملكة.
وسلّطت المشاركة الضوء على جهود المملكة ومبادراتها لتسريع التحوّل في قطاع التعدين؛ لتعظيم أثره في مسيرة التنوع الاقتصادي، وأبرزت الدور الذي تلعبه المعادن الحيوية، ومواد البطاريات في تمكين الصناعات المتقدمة، وتعزيز التحوّل الصناعي.
ونظمت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض، ندوة ترويجية استعرضت خلالها الفرص الاستثمارية في المواد الأساسية للبطاريات، ومنها الليثيوم والجرافيت والنيكل، إضافةً إلى التقدم في صناعة المركبات الكهربائية بالمملكة، كما قدمت الندوة نبذة عن مزايا البيئة الاستثمارية التعدينية، والممكنات والحوافز المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين.
واستعرضت الندوة دور مؤتمر التعدين الدولي في رسم مستقبل قطاع التعدين والمعادن العالمي، وصياغة الحلول للتحديات التي يواجهها، ووجهت الوزارة الدعوة للمسؤولين والمستثمرين وشركات التعدين، لحضور النسخة الخامسة من المؤتمر، التي تستضيفها الرياض خلال شهر يناير المقبل.
وعلى هامش المعرض، عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية سلسلة اجتماعات مع شركات بارزة عالميًا في قطاع البطاريات، ناقشت سبل تعزيز التعاون التعديني، وأبرز الفرص الاستثمارية المشتركة.
وشهد جناح الوزارة المشارك في المعرض العالمي للبطاريات وتخزين الطاقة، إقبالًا لافتًا من الزوار، وقادة الشركات في قطاع البطاريات، والمهتمين بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والمعادن السعودي، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار التعديني في المملكة.