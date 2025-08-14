موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية

البلاد (برلين)

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الألمانية برلين، أمس (الأربعاء)، في جولة سياسية مكثفة تهدف إلى حشد الدعم الأوروبي والأمريكي قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقررة الجمعة في مدينة أنكوريدج بألاسكا.

وخلال زيارته، يشارك زيلينسكي في اجتماع افتراضي دعا إليه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ويضم قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إلى جانب ترامب ونائبه جي دي فانس. الهدف المعلن هو تنسيق المواقف وضمان الدفاع عن مصالح كييف في أي تفاوض قد يجري بين واشنطن وموسكو.

تأتي هذه التحركات وسط مخاوف أوكرانية وأوروبية من أن تسفر القمة عن تسوية سياسية على حساب كييف، بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

زيلينسكي شدد عبر منصات التواصل الاجتماعي على ضرورة “الضغط على روسيا من أجل سلام عادل” وعدم الوقوع في أي “خداع” قد تستخدمه موسكو للمماطلة، مؤكداً أن بلاده لم تلمس حتى الآن أي مؤشرات على استعداد الجانب الروسي لإنهاء الحرب.

من جانبها، قللت موسكو من أهمية هذه المشاورات، إذ صرّح نائب المتحدث باسم الخارجية الروسية أليكسي فادييف بأن “المساعي الأوروبية بلا أهمية عملياً وسياسياً”، متهماً الاتحاد الأوروبي بمحاولة “تخريب” الجهود الأمريكية-الروسية لوقف الحرب.

وتتزامن التحركات الدبلوماسية مع تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ترامب، أبدى فيها انفتاحه على فكرة “تبادل الأراضي” كجزء من أي اتفاق سلام محتمل، منتقداً ما اعتبره تشدداً من زيلينسكي حيال الحصول على موافقة دستورية للتنازل عن أراضٍ.

روسيا تطالب رسمياً بأن تتخلى كييف عن أربع مناطق يسيطر عليها جيشها جزئياً (دونيتسك، لوغانسك، زابوريجيا، وخيرسون)، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014، مع وقف المساعدات العسكرية الغربية وتخلي أوكرانيا عن مساعي الانضمام إلى حلف الناتو. في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط مرفوضة، وتصر على انسحاب القوات الروسية وتوفير ضمانات أمنية غربية، تشمل استمرار تسلّم الأسلحة ونشر قوات أوروبية على أراضيها.

وفي تصريحات أخرى، أكد زيلينسكي رفضه القاطع لأي انسحاب من إقليم دونباس، معتبراً أن ذلك سيفتح الطريق أمام الجيش الروسي للتوغل نحو مناطق استراتيجية مثل زابوريجيا ودنيبرو وخاركيف. وأوضح أن أوكرانيا تسيطر حالياً على نحو 30% من منطقة دونيتسك، بما فيها مرتفعات استراتيجية وخطوط دفاع محصنة، مشيراً إلى أن أي تراجع عسكري سيشكل منصة لانطلاق هجمات روسية جديدة.