من 500 ألف إلى 1.5 مليون ريال.. جوائز أبطال كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن

هاني البشر (الرياض)

سيحصل بطل كأس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الحيل (العام والمفتوح) على جائزة مالية تبلغ 1.5 مليون ريال، بالإضافة إلى سيف الفئة، الذي يتسلمه من راعي الحفل الختامي للمهرجان، الحدث السعودي الأكبر في رياضة الهجن، المقرر إقامته على أرض ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف مطلع سبتمبر المقبل .

وأعلن الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس، تفاصيل البرنامج التفصيلي للمهرجان في نسخته السابعة الذي يقام خلال الفترة من 2-12 سبتمبر المقبل و يتضمن إقامة 249 شوطاً لفئات: حقايق (92 شوطاً)، لقايا (64 شوطاً)، جذاع (40 شوطاً)، ثنايا (24 شوطاً)، وحيل وزمول (24 شوطاً)، تقطع خلالها الهجن المشاركة مسافة إجمالية تبلغ 950 كلم، بالإضافة إلى 5 أشواط ضمن سباق الهجانة (3 أشواط للرجال، وشوطان للسيدات).

وتجاوزت قيمة جوائز المهرجان 50 مليون ريال، يتنافس عليها عدد كبير من ملاك الهجن المحليين والدوليين، فيما تراوحت قيمة جوائز أبطال كؤوس المهرجان في الفئات الخمس المعتمدة بين 500 ألف و1.5 مليون ريال، بواقع 4 أشواط تُقام في الفترة المسائية من ختام كل فئة، وفقاً للبرنامج.



كما تضمن البرنامج 10 شروط للتسجيل، و34 شرطاً للمشاركة، إضافةً إلى 10 شروط عامة، تم تعميمها للراغبين في المشاركة عبر المنصات الرسمية للاتحاد السعودي للهجن على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الاتحاد، والحساب الرسمي للمهرجان.

يُذكر أن النسخ الست السابقة من المهرجان، والتي انطلقت أولها عام 2018، شهدت إقبالاً لافتاً من محبي رياضة الهجن من داخل المملكة وخارجها، وهو ما ينسجم مع هدف المهرجان في ترسيخ تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسية لملاك وعشاق الهجن، وحاضناً للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.