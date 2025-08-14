كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. 8 لاعبين يتأهلون إلى المرحلة الثانية لبطولة “TEKKEN 8”

هاني البشر (الرياض)
انطلقت أمس الأربعاء مباريات المجموعات للمرحلة الأولى لبطولة “TEKKEN 8″، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.
وأسفرت المباريات عن تأهل ثمانية لاعبين إلى المرحلة الثانية وهم: اللاعب EDGE من فريق “T1 الكوري”، اللاعب ATIF من فريق “Falcons السعودي”، اللاعب eyemusician من فريق “T1 الكوري”، اللاعب Mangja من فريق “Virtus.pro الروسي”، اللاعب JeonDDing من “فريق Vitality الفرنسي”، اللاعب Arslan Ash من فريق”Twisted Minds السعودي”، اللاعب Knee من فريق “DRX الكوري”، واللاعب kkokkoma من فريق “Natus Vincere الأوكراني”.
وتستمر اليوم منافسات المرحلة الأولى بإقامة مباريات المجموعات المتبقية، إذ ستكتمل قائمة المتأهلين إلى المرحلة الثانية بانضمام ثمانية لاعبين آخرين، تمهيدًا لانطلاق مراحل الحسم للبطولة.