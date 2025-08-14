في إنجاز تاريخي| الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن تركي- أول سعودي- يحصل على سيف الشرف في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة

في إنجازٍ غير مسبوق سطره صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن تركي آل سعود؛ بحصوله على سيف الشرف من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست – المملكة المتحدة Royal Military Academy Sandhurst، UK؛ كأول سعودي ينال هذا التكريم الرفيع من واحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية في العالم.
جاء هذا التكريم تتويجًا لمسيرةٍ من التميز والانضباط والكفاءة، ونيله سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين، والمركز الأول في الكفاءة القيادية والقتالية؛ حيث استطاع الأمير سعود أن يتفوق في المجالات الأكاديمية والقيادية،والانضباط و الأداء العام؛ ليحظى بأرفع وسام يُمنح للضباط المتخرجين من الأكاديمية.
يُذكر أن سموه حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كينجز كوليدج البريطانية –King’s College London؛ ما يعكس تكامل مسيرته بين التحصيل الأكاديمي والتأهيل العسكري، في تناغم يليق بجيلٍ سعودي مميز محليً وعالميًا؛ ليكون هذا الإنجاز بداية موفقة لسجل حافل بالإنجازات و التميز للأمير الشاب الطموح، الذي يُمثل جيلاً من الشباب السعودي، الذين يساهمون في أداء دور محوري في مستقبل المملكة، ضمن رؤية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد، و التي تدعم الكفاءات الشابة والمؤهلة.
