متابعات

في إنجاز تاريخي| الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن تركي- أول سعودي- يحصل على سيف الشرف في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1447 هـ      14 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (لندن)

في إنجازٍ غير مسبوق سطره صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن تركي آل سعود؛ بحصوله على سيف الشرف من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست – المملكة المتحدة Royal Military Academy Sandhurst، UK؛ كأول سعودي ينال هذا التكريم الرفيع من واحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية في العالم.

جاء هذا التكريم تتويجًا لمسيرةٍ من التميز والانضباط والكفاءة، ونيله سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين، والمركز الأول في الكفاءة القيادية والقتالية؛ حيث استطاع الأمير سعود أن يتفوق في المجالات الأكاديمية والقيادية،والانضباط و الأداء العام؛ ليحظى بأرفع وسام يُمنح للضباط المتخرجين من الأكاديمية.

يُذكر أن سموه حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كينجز كوليدج البريطانية –King’s College London؛ ما يعكس تكامل مسيرته بين التحصيل الأكاديمي والتأهيل العسكري، في تناغم يليق بجيلٍ سعودي مميز محليً وعالميًا؛ ليكون هذا الإنجاز بداية موفقة لسجل حافل بالإنجازات و التميز للأمير الشاب الطموح، الذي يُمثل جيلاً من الشباب السعودي، الذين يساهمون في أداء دور محوري في مستقبل المملكة، ضمن رؤية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد، و التي تدعم الكفاءات الشابة والمؤهلة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *