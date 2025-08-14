الأولى

سمو ولي العهد ورئيس دولة الإمارات يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

20 / صفر / 1447 هـ      14 أغسطس 2025

نيوم (واس)

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي اليوم، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما استُعرض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

