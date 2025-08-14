سمو سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تقلّد الملحق العسكري رتبته الجديدة

واشنطن (واس)
قلّدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمقر السفارة في العاصمة واشنطن، الملحق العسكري بسفارة المملكة لدى واشنطن وأوتاوا اللواء الركن عبدالله بن خلف الخثعمي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنأت سموها اللواء الخثعمي بالثقة الكريمة، متمنية له التوفيق والسداد في عمله.
من جهته، أعرب اللواء الخثعمي عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها الحكيمة.
