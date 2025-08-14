متابعات

تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي”مكافحة المخدرات”

البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, شهد المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في مقر المديرية بالرياض.
ونقل المدير العام لمكافحة المخدرات، تحيات سمو وزير الداخلية وتقديره لمنسوبي المديرية ممن أحيلوا للتقاعد، وشكره على ما بذلوه من جهود في أداء مختلف المهام والواجبات الوظيفية خلال فترة عملهم، خدمة لدينهم وملكهم ووطنهم.
وأكد اللواء القرني أن هذا التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا لمسيرة امتدت عقودًا من الزمن, حافلة بالتميز والعطاء, كان لها بالغ الأثر في بناء الوطن نحو مستقبل واعد في ظل قيادة حكيمة.
