تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير عام حرس الحدود يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي المديرية

20 / صفر / 1447 هـ      14 أغسطس 2025

البلاد (الرياض)

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الحرس، وذلك في مقر المديرية بمدينة الرياض.
ونقل اللواء شايع الودعاني تحيات وتقدير سمو وزير الداخلية، لمنسوبي حرس الحدود ممن أحيلوا للتقاعد على ما بذلوه من جهود في أداء المهام والواجبات الوظيفية خلال فترة عملهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
وأكد المدير العام لحرس الحدود، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا لمسيرة حافلة بالتميز والعطاء ممن أسهموا في بناء وطنهم نحو مستقبل واعد في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله.
