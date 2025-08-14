الرئيسية
/
/
/
/
/
بعثة النصر تصل هونج كونج للمشاركة في السوبر السعودي
الرياضة

بعثة النصر تصل هونج كونج للمشاركة في السوبر السعودي

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1447 هـ      14 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

وصلت بعثة فريق النصر، اليوم الخميس، إلى هونغ كونغ، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر السعودي 2025، بقائمة تضم 25 لاعبًا يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق وأيقونة هجومه.

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للعالمي، عن قائمة الفريق التي ضمت ثلاثة حراس مرمى، وتسعة مدافعين، وستة لاعبي وسط، وسبعة مهاجمين.

وشهدت القائمة غياب كل من: البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، وعبد المجيد الصليهم، وعبد العزيز الفرج، والحارس مبارك البوعينين.

أجرى النصر حصته التدريبية الأخيرة على ملعب الأول بارك قبل السفر، بعد راحة استمرت يومين عقب العودة من معسكره الأوروبي، الذي امتد لثلاثة أسابيع في النمسا، البرتغال، وإسبانيا، خاض خلاله أربع مباريات ودية، حقق الفوز في ثلاث وخسر واحدة.

سيستهل النصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد، يوم 19 أغسطس الجاري، في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز منهما بالمنتصر من مباراة القادسية والأهلي في النهائي.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *