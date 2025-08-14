انطلاق فعاليات سباق “لهيب العُلا” بمشاركة أكثر من 500 عدّاء عالمي غدًا

البلاد (العلا)
تنظلق غدًا النسخة الجديدة من سباق “لهيب العُلا”، بمشاركة أكثر من (500) عدّاء من مختلف دول العالم، لخوض واحد من أبرز السباقات الصحراوية وأكثرها تحديًا في المنطقة، وذلك لمدة يومين.
وينطلق السباق وسط تضاريس العُلا الطبيعية المتنوعة، التي تشمل الأخاديد الصخرية، والكثبان الرملية، والواحات الخضراء، مرورًا بمعالم تاريخية وطبيعية مميزة، بما يمنح المشاركين تجربة رياضية استثنائية في وجهة تحتفي بجمال الطبيعة وروح المغامرة.
ويفتح السباق المجال أمام جميع المستويات، من العدّائين المحترفين إلى الهواة، عبر أربع مسافات مختلفة هي: (5) كلم، و(10) كلم، و(21.1) كلم (نصف ماراثون)، و(42.2) كلم (ماراثون كامل). وتنطلق المسارات من موقع الحِجر المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، فيما يمر الماراثون الكامل بالقرب من مبنى “مرايا” الأيقوني، وغيرها من المواقع البارزة التي تحتضنها العُلا.
ويُعد السباق من أبرز الفعاليات المدرجة ضمن تقويم “لحظات العُلا” للأنشطة الرياضية والثقافية على مدار العام، حيث يمنح الزوار والمشاركون فرصة استكشاف المعالم الطبيعية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة.