البنيان أكد أن مبادرة ريادة الجامعات ستعيد تشكيل التعليم.. والدوسري: 252 % نمو القطاع غير الربحي بالسعودية

البلاد (الرياض)

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن القطاع غير الربحي شهد نموًا قياسيًا بنسبة 252 %؛ ليصل عدد منظماته إلى أكثر من 6400 منظمة حتى نهاية يوليو 2025.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أمس (الأربعاء)، إلى جهود المملكة في تحفيز الشركات الناشئة، وجذب الاستثمار؛ إذ ارتفع عدد السجلات التجارية إلى 1.7 مليون (+13 % سنويًا)، وقفزت المملكة 60 مرتبة عالميًا إلى المركز 23 في دعم ريادة الأعمال، مع ترشيح 5 شركات سعودية لتصبح مليارية. وأضاف:” نجح برنامج جذب المقرات الإقليمية في استقطاب 616 شركة عالمية، متجاوزًا مستهدف 2030. وفي الصناعة، ارتفع عدد المصانع من 7.2 ألف إلى 12.5 ألف، وزادت الاستثمارات الصناعية من 955 مليار ريال إلى 1.2 تريليون، ونمت الصادرات غير النفطية من 178 مليارًا إلى 607 مليارات، مع وصول المنتجات السعودية لأكثر من 180 دولة. كما ارتفع عدد رخص التعدين إلى 2.4 ألف، وقفزت المملكة من المرتبة 104 إلى 23 في مؤشر جذب الاستثمار التعديني”. وكشف الدوسري، عن إطلاق مشروع “ابتعاث الإعلام” بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لتأهيل جيل إعلامي من خلال التدريب والابتعاث إلى جامعات وشركات عالمية متخصصة. وعلمت” البلاد” أنه سيُعلن عن تفاصيل البرنامج غدًا الجمعة. وفي حديث جانبي مع مسؤولي وسائل إعلام كبرى (القناة السعودية وأخريات) قال الدوسري: إن البرنامج فرصة لإكمال الدراسات العليا والارتقاء بالإعلام في مرحلة التحول الرقمي الشامل في تخصصات متعددة. من جانبه، أوضح وزير التعليم يوسف البنيان، أن التطوير التعليمي؛ يجسد مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، مع اعتماد نظام فصلين دراسيين، وتطوير المناهج، وإدماج الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التدريب التقني. وأشار إلى إعادة هيكلة الإدارات التعليمية إلى 16، وإسناد التشغيل والصيانة لشركة تطوير التعليم، وتنفيذ 75 مشروعًا إنشائيًا، وتأهيل أكثر من 1400 مبنى تعليمي. وقال:” ارتفعت نسبة التحاق الأطفال (3-6 سنوات) إلى 36 %، وعدد الموهوبين المكتشفين إلى 28 ألفًا (+10 %). كما وفر المعهد الوطني للتطوير المهني 520 ألف فرصة تدريب للمعلمين، وأطلق برنامج” فرص” لنقلهم؛ وفق احتياجات دقيقة”.

وأكد البنيان أن مبادرة ريادة الجامعات؛ ستعيد تشكيل التعليم الجامعي، مع ابتعاث 3,388 طالبًا لأفضل 30 جامعة عالميًا، وتوفير أكثر من 500 فرصة استثمارية تعليمية في 63 مدينة، بقيمة متوقعة 50 مليار ريال، خلال 5 سنوات، إضافة إلى تجاوز المستهدف الوطني للعمل التطوعي بوصوله إلى 1.4 مليون متطوع.