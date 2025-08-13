50 مليون ريال للصناعيين

البلاد (الرياض)

تعزيزًا للاستثمار الصناعي في المملكة، بدأ استقبال طلبات التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع، تتضمن تغطية تصل إلى (35 %) من قيمة الاستثمار الأولي للمشروع، وبحد أقصى (50) مليون ريال لكل مشروع مؤهل.

وأوضحت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، أن الحوافز موزعة بالتساوي بين مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يمكّن الأداء المالي والتشغيلي المستدام لمدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبية المملكة؛ بصفتها وجهة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكين إنتاج سلع غير مصنّعة محليا حاليًّا.