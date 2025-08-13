326.3 مليار ريال استثمارات الأجانب

البلاد (الرياض)

بلغت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس الحالي 326.3 مليار ريال ، وارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين من 2.18 % إلى 2.21 %، لتصل إلى 70.6 مليار ريال.

وبالنسبة لاستثمارات الأجانب شاملة الشركاء الإستراتيجيين- بدون أرامكو- فقد بلغت 363.9 مليار ريال، والمستثمرين الأجانب المؤسسين نحو 47.2 مليار ريال. ومؤخرًا اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السماح للمستثمر الأجنبي الفرد، الذي سبق له الإقامة في السعودية، أو في إحدى دول مجلس التعاون، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية؛ حتى بعد انتهاء إقامته.

كما كشفت الهيئة؛ وفق “بلومبيرغ” عن دراسة فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين من أنحاء العالم، مواكبة للتطورات التنظيمية والتقنية في المملكة ، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.