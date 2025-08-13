الإقتصاد

326.3 مليار ريال استثمارات الأجانب

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1447 هـ      13 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
بلغت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس الحالي 326.3 مليار ريال ، وارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين من 2.18 % إلى 2.21 %، لتصل إلى 70.6 مليار ريال.
وبالنسبة لاستثمارات الأجانب شاملة الشركاء الإستراتيجيين- بدون أرامكو- فقد بلغت 363.9 مليار ريال، والمستثمرين الأجانب المؤسسين نحو 47.2 مليار ريال. ومؤخرًا اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السماح للمستثمر الأجنبي الفرد، الذي سبق له الإقامة في السعودية، أو في إحدى دول مجلس التعاون، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية؛ حتى بعد انتهاء إقامته.
كما كشفت الهيئة؛ وفق “بلومبيرغ” عن دراسة فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين من أنحاء العالم، مواكبة للتطورات التنظيمية والتقنية في المملكة ، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *