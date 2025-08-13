15 % نمو القروض المصرفية

البلاد (الرياض)

شهدت قروض البنوك والمصارف إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص نموًا بنسبة 15 % بنهاية يونيو؛ لتصل إلى 3284 مليار ريال، مقارنة بنحو 2849 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفعت القروض للقطاع الخاص إلى 3057.5 مليار ريال، بنسبة 14 %، فيما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية 226.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع 43 %. يذكر أن شهر يونيو شهد نموًا في حجم التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.31 مليار ريال بنسبة 0.2 %، فيما بلغت قروض شركات التمويل للأفراد نحو 169 مليون ريال.