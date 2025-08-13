«هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى

خالد بن مرضاح (الرياض)

بقيادة عدد من الفنانات، انطلقت مبادرة “هن”، التي تهدف إلى صنع التغيير وترك الأثر في المواهب النسائية بعالم صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تطلق برنامجها الإرشادي المتمثل في سلسلة ورش موسيقية للنساء.

صممت المبادرة لدعم ورفع مستوى مواهب المرأة في المشهد الموسيقي في المنطقة، حيث يقود البرنامج” مجتمع هنّ” للقاء السنوي في مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى، الذي ينطلق خلال الفترة من 4-6 ديسمبر 2025 في الرياض.

يشار إلى أن مبادرة هنّ تصطحب أكثر من 120 عضوة من المؤثرات في شبكة العلاقات في صناعة الموسيقى من مختلف الدول بما فيها: فلسطين، ولبنان، والأردن، ومصر، والسعودية؛ إذ تعمل المبادرة لبناء منصة رفيعة المستوى لاحتواء النساء في عالم الموسيقى. وعبر برنامجها الإرشادي المنسق بعناية، وبرامجها التدريبية المؤثرة.