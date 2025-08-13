«مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي

البلاد (الرياض)

تشارك المزرعة الإنجليزية “فالكون ميوز” للمرة الثانية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025م، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال الرياض)، حيث تعرض 100 صقر من سلالات وفئات متنوعة، ضمن صالة العرض المخصصة للمزارع المشاركة، في إطار فعاليات المزاد المستمر حتى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة مزارع إنتاج دولية ومحلية. وأشاد وكيل المزرعة الكويتي بدر محارب، بتنظيم المزاد هذا العام والتسهيلات المقدمة للمشاركين، مؤكدًا أنه بات وجهة عالمية تجمع الصقارين ومنتجي الصقور من مختلف الدول؛ ما يتيح فرصًا واسعة للتسويق وإبرام الصفقات. وأوضح محارب أن المزرعة تشارك هذا العام بمجموعة من الصقور المفضلة لدى صقاري الخليج؛ من بينها “جير شاهين” و”بيور”، معربًا عن ثقته بتحقيق مبيعات مميزة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي يشهده المزاد منذ انطلاقه. وعن مسيرته في عالم الصقارة، أفاد محارب أنه بدأ إنتاج الصقور عام 1987م عندما طرح صقر شاهين في سماء الكويت، وباعه بسعر مرتفع.