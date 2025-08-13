الإقتصاد

للعام السادس ضمن قائمة المائة.. “أرامكو السعودية” ثاني أعلى العلامات التجارية

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1447 هـ      13 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الظهران)
للعام السادس على التوالي، حافظت “أرامكو السعودية” على مكانتها؛ كثاني أعلى العلامات التجارية قيمة بقطاع النفط والغاز بعد شركة شل، تليها بتروتشاينا، وسينوبك وإكسون موبيل- بحسب دراسة”إنرجي 100″ لشركة الاستشارات”براند فاينانس”،  وجاءت”أدنوك” الإماراتية في المركز السادس،  ومؤسسة البترول الكويتية” (كيه بي سي) في المركز الرابع والعشرين، و”قطر للطاقة” في المرتبة الحادية والثلاثين.
وبلغت بلغت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية للطاقة هذا العام 688.6 مليار دولار. ورغم تقلبات السوق ومتغيرات الاقتصاد العالمي، تواصل أرامكو السعودية أداءها المالي القوي، وتحقيق أرباح هي الأعلى بين نظيراتها من كبريات شركات الطاقة العالمية، وليس آخرها الإعلان عن توزيعات أساسية للربع الثاني من العام الحالي بقيمة 79.3 مليار ريال، وأرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 822 مليونًا، يتم توزيعها في 28 أغسطس الحالي، فيما بلغت أرباح «إكسون موبيل» 7.1 مليار دولار، و«شل» 4.3 مليار دولار،، و«توتال إنرجيز» 2.7 مليار دولار، و«شيفرون» 2.5 مليار دولار و«بي بي» 2.4 مليار دولار.

 

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *