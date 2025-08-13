الأخيره

عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس

19 / صفر / 1447 هـ      13 أغسطس 2025

البلاد (الرياض)
شهد أمس(الثلاثاء) عودة المشرفين التربويين وأعضاء الهيئة الإدارية إلى المدارس في مختلف مناطق المملكة (عدا مكة والمدينة وجدة والطائف)، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لانطلاق العام الدراسي الجديد. ومن المقرر أن يعود المعلمون في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد المقبل الموافق 17 من أغسطس، فيما ستكون بداية العام الدراسي في 24 أغسطس. وفي مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، سيعود المشرفون التربويون وأعضاء الهيئة الإدارية إلى المدارس يوم الأحد الموافق 17 من الشهر الجاري، والمعلمون في 24 من الشهر نفسه، في حين تبدأ الدراسة في هذه المناطق 31 أغسطس الحالي.

