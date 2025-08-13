تعيين روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

محمد الجليحي (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن تعيين روان البتيري في منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد. تأتي هذه الخطوة البارزة لتعزيز مسيرة نمو الاتحاد ودعم جهوده لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية؛ كمركز عالمي رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك بالاستفادة من خبرتها الواسعة في القيادة الاستراتيجية وإلمامها العميق بقطاعي التكنولوجيا والترفيه.

يمثل هذا التعيين خطوةَ مهمة في مسيرة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية؛ إذ يسهم في تحقيق طموحات المملكة الرامية إلى ريادة مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تهدف إلى تطوير الكفاءات وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

بهذه المناسبة، أعربت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن فخرها بهذا التعيين، قائلة:” يشرفني تولي منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وأعضاء المجلس على ثقتهم الغالية التي منحوني إياها لتولّي هذه المهمة”.

وأضافت البتيري:” لقد شهد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة نمواً استثنائياً؛ بفضل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، انسجاماً مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية. ويغمرني الفخر لقيادة أحد أبرز الاتحادات في المملكة، وسنواصل السعي لتحقيق التميز وترسيخ مكانة المملكة؛ كموطن للمواهب المتميزة ومركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية”.