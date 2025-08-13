تخصيص منطقة انتظار مكيفة للمستفيدين.. اشتراطات جديدة تصنف ورش السيارات لـ 5 فئات

البلاد (الرياض)

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات جديدة لورش إصلاح وسائل النقل؛ بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الاستثمار فيه، مع رفع مستوى السلامة المهنية وجودة الخدمات، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، حيث صنفت هذه الاشتراطات الورش إلى 5 فئات رئيسية، لكل منها متطلبات خاصة تتناسب مع طبيعة عملها.

وتُطبق هذه الاشتراطات على جميع ورش إصلاح وسائل النقل، ومحلات بيع وتغيير الإطارات والبطاريات، بالإضافة إلى محلات العناية بالمركبات الخاضعة لإشراف الوزارة.

وتتضمن الفئة (أ) ورش الصيانة والإصلاح الشاملة، التي تعالج جميع الأنظمة الميكانيكية، والكهربائية، والإلكترونية، بالإضافة إلى الهياكل ومعالجة الصدأ وخرط الأجزاء. أما الفئة (ب) فتركز على الإصلاحات الخفيفة في الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وتكييف الهواء. وتختص الفئة (ج) بأعمال إصلاح الهياكل وإعادة الطلاء والتلميع، وهي المعروفة باسم “السمكرة”.

وتخصص الفئة (د) للورش التي تقدم خدمات متخصصة لأجزاء محددة من المركبة، مثل إصلاح المبادلات الحرارية (الراديترات)، وأنظمة العوادم، والتعليق الهوائي، والفرامل، وتركيب الزجاج وتنجيد المقاعد. بينما تقتصر الفئة (هـ) على فحص واستبدال البطاريات وتجهيزات الزينة، ويمكن أن تكون في مراكز منفصلة، أو ملحقة بمبانٍ تجارية.

ولضمان الامتثال لهذه الاشتراطات، وضعت الوزارة مجموعة من المتطلبات الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى شروط الصحة والسلامة المهنية. وتحدد هذه المتطلبات الشروط الخاصة بالمواقع والمساحات المخصصة لكل فئة من الورش.يُسمح بإنشاء مراكز الصيانة المتخصصة والمستقلة على الشوارع التجارية وفي مناطق الخدمات اللوجستية، كما يُسمح بممارسة الورش داخل المناطق الصناعية، ومراكز الصيانة المتخصصة، ومحطات الوقود، ومراكز الخدمة، وذلك بحسب نوع النشاط المرخص له.وبينت أن ورش الفئة (أ) تقتصر على المواقع داخل المناطق الصناعية فقط، بينما يسمح بمزاولة أنشطة الفئة (ج) داخل المناطق الصناعية، ومراكز الصيانة المتخصصة فقط.

وفيما يخص الورش بالفئتين (ب) و(د) فتقام داخل المناطق الصناعية، ومراكز الصيانة المتخصصة، ومحطات الوقود، في حين تقام الفئة (هـ) في المناطق الصناعية، أو على الشوارع التجارية، أو داخل محطات الوقود، ومراكز الصيانة المتخصصة.

نصت الاشتراطات على التزام جميع الورش بالنسبة البنائية المقررة في أنظمة البناء بالمنطقة، وتوفير الارتدادات المطلوبة، والالتزام بالارتفاعات المسموح بها، وألا تتجاوز مساحة الميزانين 30% من مساحة الدور الأرضي، إضافةً إلى التقيد بضوابط التشجير المعتمدة.